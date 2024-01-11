МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Тайная госпитализация министра обороны США Ллойда Остина показала Российской Федерации слабые места Соединенных Штатов, утверждает ведущая Fox News Ребекка Грант. Глава Пентагона Ллойд Остин лег в больницу

"Можете не сомневаться, — заявила Грант, — что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин извлекли важную информацию из последнего провала администрации Байдена в сфере национальной безопасности".

"Позорный промах" Пентагона продемонстрировал всем миру, что Пентагон имеет проблемы в сфере дисциплины и контроля, сказал телеведущая.



По ее словам, "Путин увидел, что принятие решений в области национальной безопасности США может легко споткнуться".

В то же время Грант сделала вывод, что ситуация с госпитализацией Остина показала России, что США "совершенно безынициативны" в вопросах безопасности и обороны страны.

Ранее СМИ США сообщили, что Пентагон в течение трех дней не ставил в известность администрацию президента страны Джо Байдена о местонахождении главы минобороны Остина.

Глава Пентагона был госпитализирован 1 января в связи с осложнениями, начавшимися после плановой медицинской процедуры. При этом Остин ранее сообщил, что выздоравливает, и при этом признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.