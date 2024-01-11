ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе общения с дальневосточными предпринимателями пошутил, что глава Хабаровского края Михаил Дегтярев занимает в иерархии высокое место, являясь следующим после Господа. Путин назвал причину роста цен на яйца

На мероприятии акционер птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова сообщила, что чуть более года назад на предприятии произошла вспышка птичьего гриппа, ставшая причиной уничтожения свыше полумиллиона кур.

"Ну, наверное, с божей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас и, наверное, ответственность перед населением, которое мы все-таки кормим, сделала так, что мы в декабре произвели 25 миллионов яйца двумя птицефабриками", — рассказала она.

"Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии", — пошутил в ответ глава государства.

Дегтярев родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). Он является автором 30 статей по технике и экономике, имеет четыре патента на изобретение.

Путин 20 июля 2020 года назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. 19 сентября 2021 года он победил на выборах губернатора региона, получив 56,81% голосов избирателей, и 24 сентября вступил в эту должность.