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Хабаровский губернатор отчитался о мерах поддержки семей
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Власти Хабаровского края работают над мерами поддержки семей в регионе, уже приняли и проиндексировали 17 мер, сообщил президенту Владимиру Путину губернатор Михаил Дегтярев... ПРАЙМ, 11.01.2024
общество , новости, хабаровский край, владимир путин, поддержка семей
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. Власти Хабаровского края работают над мерами поддержки семей в регионе, уже приняли и проиндексировали 17 мер, сообщил президенту Владимиру Путину губернатор Михаил Дегтярев.
Глава государства 11 января посетил Хабаровский край. В ходе беседы с губернатором он поинтересовался, как обстоят дела в регионе.
"Все успехи края благодаря вашим решениям. Начну с года семьи, который вы объявили. И хочу сказать, что у нас в крае количество многодетных семей за три года выросло на 4 тысячи человек — 23 тысячи. И за счет, собственно говоря, их усилий мы сегодня и удерживаем и прирастаем в плане демографии", — отчитался Дегтярев.
По словам губернатора, за два года хабаровские власти проиндексировали 17 мер поддержки суммарно на 18,9 процента.
К мерам социальной поддержки Хабаровского края относят субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на газификацию, краевой и региональный материнский капитал, предоставление комплектов "Подарок новорожденному", выплаты на приобретение и ремонт жилых помещений, пособия на ребенка и другие меры.