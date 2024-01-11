ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. Власти Хабаровского края работают над мерами поддержки семей в регионе, уже приняли и проиндексировали 17 мер, сообщил президенту Владимиру Путину губернатор Михаил Дегтярев. Путин пошутил по поводу достижений главы Хабаровского края

Глава государства 11 января посетил Хабаровский край. В ходе беседы с губернатором он поинтересовался, как обстоят дела в регионе.

"Все успехи края благодаря вашим решениям. Начну с года семьи, который вы объявили. И хочу сказать, что у нас в крае количество многодетных семей за три года выросло на 4 тысячи человек — 23 тысячи. И за счет, собственно говоря, их усилий мы сегодня и удерживаем и прирастаем в плане демографии", — отчитался Дегтярев.

По словам губернатора, за два года хабаровские власти проиндексировали 17 мер поддержки суммарно на 18,9 процента.

К мерам социальной поддержки Хабаровского края относят субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на газификацию, краевой и региональный материнский капитал, предоставление комплектов "Подарок новорожденному", выплаты на приобретение и ремонт жилых помещений, пособия на ребенка и другие меры.