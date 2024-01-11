МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов будет избираться с лозунгом "Поиграли в капитализм и хватит", сообщил лидер партии Геннадий Зюганов, комментируя ситуацию со сносом Ленинградского дворца молодежи, против чего выступала фракция. В СВР заявили о планах США раскачать ситуацию в России накануне выборов

Он напомнил, что "в городе трех революций сносят уникальный памятник архитектуры" — Ленинградский дворец молодежи и отметил, что коммунисты и градозащитники всегда были против подобного варварского отношения к советской архитектуре.

"Несмотря на широкий общественный резонанс, чиновники остались глухи к мнению жителей. Таково истинное лицо капитализма! В этой связи лозунг "Поиграли в капитализм и хватит", с которым идет на выборы наш кандидат в президенты РФ Николай Харитонов, как никогда своевременен", — написал Зюганов в своем Telegram-канале.

Он также отметил роль сносимого здания в становлении молодежной культуры, и сообщил, что подготовлены депутатские запросы в соответствующие инстанции, открытые письма к лидерам музыкальных групп, проведены пикеты, проведен рок-концерт против сноса.