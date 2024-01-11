МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Недовольные планами немецкого правительства фермеры в Котбусе поприветствовали канцлера Олафа Шольца звуками клаксонов и вувузел, а также тракторным пробегом, передает немецкая газета Bild. В Германии начнутся массовые акции протеста фермеров

Немецкий лидер прибыл на церемонию открытия железнодорожного предприятия компании Deutsche Bahn в Котбусе. "Клаксоны, трубы и вувузелы: оглушительный шум перед новым железнодорожным предприятием по выпуску ICE (немецкие скоростные поезда — ред.)", — отметили в газете.

Немецкие фермеры протестуют против отмены субсидий, в том числе на дизельное топливо, а также против отмены льготного налогообложение автомобилей, используемых в сельском хозяйстве, отмечается в публикации.

Таким образом правительство планирует сэкономить 440 миллионов евро при отмене субсидий на дизельное топливо и 480 миллионов евро при отмене льготного налогообложения.

Аграрии, в свою очередь, сообщили, что намерены продолжать протесты до 15 января, когда будет организована демонстрация, завершающая недельную забастовку.

Ранее пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил о постепенной отмене субсидий и оставлении льгот для транспортных средств в лесном и сельском хозяйстве, но фермеры объявили недельную забастовку, а также попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.