МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Чьи-либо попытки уничтожить пусковые установки на территории России с помощью ракет станут основанием для применения ядерного оружия против такого государства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Путин чувствует победу на Украине, пишет The Washington Post

"Отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией — это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России", — написал он в телеграм.

По словам Медведева, своими действиями они только рискуют нарваться на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания об основаниях применения ядерного оружия.

Зампред Совбеза России подчеркнул, что об этом должны помнить "все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве".

В 2020 году президент России Владимир Путин подписал указ "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области сдерживания". В пункте 19 документа прописаны условия, которые определяют применение Россией ядерного оружия: применение противником ядерного оружия против страны и (или) союзников, поступление достоверной информации о запуске баллистических ракет для атаки страны или союзников, воздействие на критически важные государственные или военные объекты, а также агрессия против России с применением обычных вооружений при условии угрозы самому существованию страны.