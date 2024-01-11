Медведев: удары по пусковым установкам вынудят Россию применить ядерное оружие
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Чьи-либо попытки уничтожить пусковые установки на территории России с помощью ракет станут основанием для применения ядерного оружия против такого государства, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией — это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России", — написал он в телеграм.
По словам Медведева, своими действиями они только рискуют нарваться на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания об основаниях применения ядерного оружия.
Зампред Совбеза России подчеркнул, что об этом должны помнить "все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве".
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал указ "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области сдерживания". В пункте 19 документа прописаны условия, которые определяют применение Россией ядерного оружия: применение противником ядерного оружия против страны и (или) союзников, поступление достоверной информации о запуске баллистических ракет для атаки страны или союзников, воздействие на критически важные государственные или военные объекты, а также агрессия против России с применением обычных вооружений при условии угрозы самому существованию страны.
https://1prime.ru/society/20240111/842773734.html