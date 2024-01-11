Зеленский заявил о наличии вопросов к украинцам призывного возраста за границей
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о наличии вопросов к гражданам страны призывного возраста, которые находятся за границей, пишет издание "Страна.ua".
Зеленский 11 января прибыл в эстонскую столицу Таллин.
"Если вы за границей, и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы", — сказал Зеленский.
Так он ответил на вопрос, должна ли Эстония высылать на Украину военнообязанных.
Украинский лидер полагает, что украинцы обязаны быть на территории страны и помогать родине.
В декабре прошлого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. В конце 2023 года в Верховную раду внесли проект о мобилизации, в котором предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. 11 января проект отозвали с рассмотрения Верховной рады и отправили на доработку.
https://1prime.ru/society/20240111/842774108.html