МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о наличии вопросов к гражданам страны призывного возраста, которые находятся за границей, пишет издание "Страна.ua". Зеленский снова попросился в НАТО

Зеленский 11 января прибыл в эстонскую столицу Таллин.

"Если вы за границей, и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы", — сказал Зеленский.

Так он ответил на вопрос, должна ли Эстония высылать на Украину военнообязанных.

Украинский лидер полагает, что украинцы обязаны быть на территории страны и помогать родине.

В декабре прошлого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. В конце 2023 года в Верховную раду внесли проект о мобилизации, в котором предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. 11 января проект отозвали с рассмотрения Верховной рады и отправили на доработку.