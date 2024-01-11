2024-01-11T18:39:07+03:00
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https://1prime.ru/society/20240111/842775081.html
Фигурант дела о хищениях на "Восточном" скончался в московской больнице
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Данные об избиении Сергея Волкодава, укравшего денежные средства при строительстве космодрома "Восточный" ошибочны, он ушел из жизни в одной из московских больниц, заявила УФСИН... ПРАЙМ, 11.01.2024
общество , новости, россия, космодром "восточный"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Данные об избиении Сергея Волкодава, укравшего денежные средства при строительстве космодрома "Восточный" ошибочны, он ушел из жизни в одной из московских больниц, заявила УФСИН России по Москве.
"Информация об избиении обвиняемого С. Волкодава, ранее содержащегося в СИЗО-4 УФСИН России по Москве, и получении им травмы в период содержания под стражей, приведшей к смерти, не соответствует действительности", — указывается в публикации.
Как сообщили в ведомстве, что 30 декабря 2023 года Волкодава направили в городскую клиническую больницу №13 на обследование, и после обнаружения тяжелого заболевания его освободили.
По информации "Коммерсанта", в январе 2022 года суд Хабаровска приговорил Сергея Волкодава и его брата Юрия к 4,9 и 6,5 годам лишения свободы по делу о хищениях при строительстве космодрома "Восточный". После рассмотрения апелляционных жалоб обоих освободили. В сентябре 2023 года стало известно, что Сергей Волкодав обвиняется в хищении около миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом и ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России". По этому делу он находился в СИЗО.