МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Данные об избиении Сергея Волкодава, укравшего денежные средства при строительстве космодрома "Восточный" ошибочны, он ушел из жизни в одной из московских больниц, заявила УФСИН России по Москве. ЦБ предупредил россиян о новой афере мошенников

"Информация об избиении обвиняемого С. Волкодава, ранее содержащегося в СИЗО-4 УФСИН России по Москве, и получении им травмы в период содержания под стражей, приведшей к смерти, не соответствует действительности", — указывается в публикации.

Как сообщили в ведомстве, что 30 декабря 2023 года Волкодава направили в городскую клиническую больницу №13 на обследование, и после обнаружения тяжелого заболевания его освободили.

По информации "Коммерсанта", в январе 2022 года суд Хабаровска приговорил Сергея Волкодава и его брата Юрия к 4,9 и 6,5 годам лишения свободы по делу о хищениях при строительстве космодрома "Восточный". После рассмотрения апелляционных жалоб обоих освободили. В сентябре 2023 года стало известно, что Сергей Волкодав обвиняется в хищении около миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом и ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России". По этому делу он находился в СИЗО.