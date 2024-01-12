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В конгрессе упрекнули Байдена в связи с ударами в Йемене
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. Президенту США Джо Байдену следовало уведомить конгресс перед нанесением ударов по Йемену, заявил член палаты представителей, демократ Ро Кханна. "Президент должен был... ПРАЙМ, 12.01.2024
новости, общество , сша, конгресс сша, джо байден, йемен
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену следовало уведомить конгресс перед нанесением ударов по Йемену, заявил член палаты представителей, демократ Ро Кханна.
"Президент должен был обратиться к конгрессу перед нанесением ударов по хуситам в Йемене и вовлечением нас в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Это первая статья конституции. Я буду настаивать на этом, независимо от того, кто возглавляет Белый дом, демократ или республиканец", — написал Кханна в соцсети Х.
США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций.
Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее.