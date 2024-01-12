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Не с кем сравнить. Российская армия вызвала восхищение в США
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. Российская армия стала самой закаленной силой в мире, а ее противник несет стратегическое поражение, заявил в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong офицер разведки ВС США в... ПРАЙМ, 12.01.2024
новости, общество , впк, экономика, сша, россия, армия, мнение эксперта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российская армия стала самой закаленной силой в мире, а ее противник несет стратегическое поражение, заявил в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.
Первое, что он отметил, это то, что "русские постоянно совершенствуются", после чего заявил: "У России самые хорошо обученные, самые закаленные в боях вооруженные силы в современном мире, и нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы то, что представляют собой русские".
В то же время Риттер заявил о том, что российские войска разбили ВСУ, как об уже свершившемся факте.
"Украинцы потерпели стратегическое поражение. Сейчас Россия начинает настойчиво наступать", — пояснил разведчик.
В декабре глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения ВС РФ полностью освободили Марьинку в ДНР. Вместе с тем российские десантники заняли важные украинские позиции в Запорожье и провели зачистку местности от противника.