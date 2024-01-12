МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российская армия стала самой закаленной силой в мире, а ее противник несет стратегическое поражение, заявил в беседе с YouTube-каналом Danny Haiphong офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер. Армия выполнила главную цель года, заявил Шойгу

Первое, что он отметил, это то, что "русские постоянно совершенствуются", после чего заявил: "У России самые хорошо обученные, самые закаленные в боях вооруженные силы в современном мире, и нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы то, что представляют собой русские".

В то же время Риттер заявил о том, что российские войска разбили ВСУ, как об уже свершившемся факте.

"Украинцы потерпели стратегическое поражение. Сейчас Россия начинает настойчиво наступать", — пояснил разведчик.

В декабре глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения ВС РФ полностью освободили Марьинку в ДНР. Вместе с тем российские десантники заняли важные украинские позиции в Запорожье и провели зачистку местности от противника.