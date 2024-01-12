МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Доля обращений россиян в созданный по инициативе Роскомнадзора Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде на тему мошенничества в сфере микрофинансирования по итогам 2023 года достигла 60% от общего числа обращений, сообщает ведомство. ЦБ предупредил россиян о новой афере мошенников

"Мошенничество в сфере микрофинансирования остается наиболее распространенной причиной обращения заявителей в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, на их долю приходится до 60% от всех обращений", — говорится в сообщении.

Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская рассказала, что юристы помогли заявителям в досудебном порядке решить около 400 споров с микрофинансовыми компаниями, аннулированы договоры на общую сумму 420 тысяч рублей.

По ее словам, в судебном порядке удалось оспорить договоры займа и другие, связанные с этим договоры, на общую сумму в 2,7 миллиона рублей, а за прошлый год сумма компенсаций по искам при оспаривании договоров, заключенных мошенническим путем, составила более 800 тысяч рублей, а максимальный размер компенсации — 50 тысяч рублей.

Там добавили, что также 60% обращений граждан связаны с мошенническими действиями, а каждое пятое обращение относится к неправомерной обработке персональных данных граждан, 7% обращений по теме нежелательной рекламы, а каждое двадцатое — по вопросам защиты чести и достоинства.

Отмечается, что в прошлом году россияне подали 3 270 обращений, что на 82% больше, чем годом ранее. Кроме того, увеличилась максимальная сумма компенсации морального вреда в пользу заявителей — с 42 тысяч рублей до 802 тысяч рублей.