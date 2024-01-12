МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В Государственной Думе предложили сделать Старый новый год выходным днем, чтобы обеспечить разгрузку перед трудовыми буднями и дать возможность россиянам выехать на дачи. С такой инициативой выступил председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы ("Единая Россия") Никита Чаплин. Назван самый популярный в России горнолыжный курорт на праздники

"После длинных новогодних праздников людям тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому было бы целесообразным перенести один день из длинных выходных — на Старый новый год. Таким образом, мы сможем поддержать людей, устроив им "разгрузку" после начла трудовых будней и создадим для дачников дополнительный день, когда они смогут выехать на участок и проверить свои дачи перед традиционными крещенскими морозами", — отметил Чаплин в беседе с агентством РИА Новости.

По словам депутата, россияне ценят этот праздник и даже несмотря на трудовые будни приглашают на праздник гостей. Кроме того, согласно данным опроса ВЦИОМ, около 60 процентов граждан намерены отмечать Старый Новый год, заключил депутат.

Тем не менее, зампред Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что подобную инициативу вряд ли поддержат. так как в России наблюдается дефицит рабочей силы, а введение дополнительных праздничных дней только усугубит ситуацию. "Профсоюзы выступают за максимальное увеличение возможностей для отдыха для работников при сохранении заработной платы. Но насколько это возможно в реальности — это большой вопрос, особенно учитывая то, что сейчас у нас в стране вообще-то дефицит рабочей силы", — отметил Шершуков.

Кроме того, первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов также добавил, что на фоне спецоперации России необходимо наращивать экономическую мощь, поэтому инициатива нецелесообразна.