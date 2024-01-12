МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Западные высказывания о якобы возможных нападениях России абсурдны, США сами размещают силы в Финляндии, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. В Финляндии пожаловались на ухудшение экономики страны

"Мы уже разместили часть наших сил в Финляндии, и я подозреваю, что мы собираемся разместить в этой стране и ракеты, если нам позволят. Это превращает Финляндию в магнит для атак! Глобалистские элиты продолжают говорить людям: "Русские идут, русские идут". Это абсурд!" — написал он в соцсети X.

США и Финляндия в декабре подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны, направленное на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО.

Россия в последние годы фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.