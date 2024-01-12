МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Запад создает по всему миру новые точки напряженности и пренебрегает любыми нормами международного права, яркий тому пример — удары по Йемену, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Кремле раскритиковали тактику ударов хуситов по судам

По ее словам, с каждым днем все очевиднее, что своими попытками сохранить ускользающую гегемонию Запад создает все новые очаги напряженности и "горячие точки", "сеет хаос, игнорируя любые нормы международного права".

"Сегодняшняя атака англо-американских сил на Йемен — яркий тому пример", — сказала Матвиенко на церемонии награждения конкурса "Совет Федерации — палата регионов".

Она подчеркнула, что атака была произведена без согласия Конгресса США, что "предусмотрено американским законодательством".

"Совершено очередное беззаконие, оправдания которому нет", — добавила председатель Совфеда.

С 19 ноября прошлого года правящее в Йемене движение "Ансар Алла" (хуситы) начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.

20 декабря "Ансар Аллах" сообщила, что на подконтрольных хуситам территориях Йемена объявлена всеобщая мобилизация. По словам члена политбюро движения Хузама аль-Асада, мобилизованная народная армия предназначена для участия в военных операциях на стороне палестинского сопротивления в секторе Газа, если возникнет такая необходимость. Конгресс США раскритиковал Байдена за решение нанести удар по хуситам

31 декабря 2023 года Центральное командование США CENTCOM сообщало, что хуситы в 6:30 утра по московскому времени атаковали коммерческое судно Hangzhou датской судоходной компании Maersk. Вертолеты ВМС США открыли ответный огонь, потопив три из четырех нападавших корабля. Представители Ансар Аллах позднее подтвердили, что в результате американского удара погибли десять хуситов.

В первый день 2024 года в Красном море произошли ожесточенные столкновения катеров хуситов и корабля США, о чем сообщал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в Йемене.

Постпред России при ООН Василий Небензя называл ситуацию в Красном море прямой проекцией насилия в секторе Газа. По его словам, отказ США, покрывающих Израиль, принять резолюции о прекращении огня вызывает гнев в арабском мире. Это недовольство, подчеркнул дипломат, принимает опасные формы, такие как нападения на суда в Красном море. Небензя также усомнился в легитимности действий "международной морской коалиции", сколоченной Вашингтоном. Он призывал остудить "американские горячие головы", которые рассматривают палестино-израильский конфликт как часть своей геополитической игры.

Ранее телеканал CNN передавал, что хуситы выпустили в районе Красного моря 24 ракеты, совершив одну из крупнейших за последние месяцы атак на торговые суда. ВМС США сбили все ракеты, добавил телеканал.

10 января представитель вооруженных сил "Ансар Алла" Яхья Сариа заявил, что хуситы "ответили на вероломное нападение" 31 декабря, проведя операцию против американского военного корабля.

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде.

Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января хуситы редприняли крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

Издание Financial Times 11 января сообщило, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс после отражения ВМС страны совместно с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море косвенно указал на неизбежность нанесения удара по ним.

Предстравитель движения "Ансар Алла" Яхья Сария позднее сообщил, что в результате американо-британского нападения пять бойцов погибли, шесть — ранены. Посольство России в Йемене заявило, что сообщений о пострадавших в ходе атаки россиянах пока не было.