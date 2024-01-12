БЕРЛИН, 12 янв — ПРАЙМ. Россия отвергает обвинения официальных представителей ФРГ в финансировании кампаний в соцсетях в поддержку бастующих в стране фермеров, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Большинство жителей Германии поддерживают протест фермеров, пишут СМИ

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в видео-обращении в соцсети X, что фермерские протесты якобы сопровождаются кампаниями в соцсетях, которые частично финансировались Москвой.

"Решительно отвергаем попытки официальных представителей ФРГ связать проходящие в Германии массовые протесты против политики федерального правительства с якобы финансируемыми Россией "кампаниями дезинформации" в социальных сетях. Эти измышления не имеют ничего общего с реальностью", — сказал Нечаев в официальном комментарии, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

Он подчеркнул, что Москва не несет ответственности за текущее социально-экономическое положение и внутриполитические проблемы ФРГ и не вмешивается в ее внутренние дела, притом что Берлин сам отказался взаимовыгодного торгово-экономического и энергетического сотрудничества, заморозив все форматы двустороннего взаимодействия.

"Инициировано введение огромного количества незаконных санкций против нашей страны, которые бумерангом ударили по Германии. Последствия этих недальновидных решений в полной мере ощутили как рядовые граждане ФРГ, так и немецкий бизнес, который чувствовал себя на российском рынке весьма комфортно. И это не "кремлёвская пропаганда", а данные профильных германских ведомств", — добавил Нечаев.

Нечаев призвал немецких политиков воздерживаться от необоснованных обвинений в адрес РФ и ее руководства для оправдания собственных проблем.

В декабре правительство ФРГ объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего, разгневанная толпа представителей сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором находился находящийся в отпуске вице-канцлер Роберт Хабек.

Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал текущую недельную забастовку, которая завершится в следующий понедельник.