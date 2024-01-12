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https://1prime.ru/society/20240112/842785447.html
Базу США у месторождения газа в Сирии обстреляли ракетами, сообщил источник
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Американская военная база на востоке Сирии попала под ракетный обстрел. Об этом агентству РИА Новости рассказал местный источник. С момента обострения палестино-израильского... ПРАЙМ, 12.01.2024
энергетика, общество , новости, газ, сирия, газовое месторождение "конико", военная база сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДАМАСК, 12 янв — ПРАЙМ. Американская военная база на востоке Сирии попала под ракетный обстрел. Об этом агентству РИА Новости рассказал местный источник.
С момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
"По американской базе на газовом месторождении "Конико" выпущено шесть ракет. Две ракеты упали на территории месторождения, остальные — на прилегающей территории", — сообщил он.
По словам источника, после атаки район обстрела патрулируют американские боевые вертолеты.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.