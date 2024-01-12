ДАМАСК, 12 янв — ПРАЙМ. Американская военная база на востоке Сирии попала под ракетный обстрел. Об этом агентству РИА Новости рассказал местный источник. Пентагон раскрыл планы по отправке сил в район Красного моря

С момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

"По американской базе на газовом месторождении "Конико" выпущено шесть ракет. Две ракеты упали на территории месторождения, остальные — на прилегающей территории", — сообщил он.

По словам источника, после атаки район обстрела патрулируют американские боевые вертолеты.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.