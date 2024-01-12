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Украинский политик опроверг заявление о дефиците снарядов у России
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Киевские власти врут о дефиците снарядов в России, сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика Новин". "Вы знаете, у нас говорили, что у россиян... ПРАЙМ, 12.01.2024
общество , новости, россия, украина, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Киевские власти врут о дефиците снарядов в России, сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика Новин".
"Вы знаете, у нас говорили, что у россиян снарядный голод. Я предлагаю им поехать в Артемовск и самим посмотреть, какой там у них снарядный голод", — отметил Лапин.
По словам бывшего депутата, Вооруженные силы Украины страдают от нехватки оружия, в том числе и противотанкового.
Ранее издание Washington Post сообщило, что нехватка снарядов вынуждает ряд подразделений украинской армии отменять запланированные наступления. Кроме того. Нехватка боеприпасов только усугубляет тревогу в Киеве, так как помощь со стороны западных союзников задерживается.
Ранее российская сторона странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.