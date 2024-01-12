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2024-01-12T17:59:42+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240112/842787075.html
МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка
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Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России. "Волобуев Игорь*, 15.6.1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК",... ПРАЙМ, 12.01.2024
общество , бизнес, новости, россия, мвд россии, игорь волобуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
"Волобуев Игорь*, 15.6.1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сообщается в базе, но при этом не уточняется уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности.
Министерство юстиции внесло Волобуева* в реестр иноагентов 13 октября. По данным ведомства, он открыто поддерживал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации и присоединился к подразделению ВСУ, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов, а также был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.
Сейчас Волобуев* не проживает в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента