МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России. Создатель мультфильма "Масяня" объявлен в розыск в России

"Волобуев Игорь*, 15.6.1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сообщается в базе, но при этом не уточняется уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности.

Министерство юстиции внесло Волобуева* в реестр иноагентов 13 октября. По данным ведомства, он открыто поддерживал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации и присоединился к подразделению ВСУ, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов, а также был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Сейчас Волобуев* не проживает в России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента