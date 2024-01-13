Профессор Хунвэй: выборы на Тайване выиграет кандидат от правящей партии Лай
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии без особой интриги одержит победу на выборах главы администрации Тайваня, и это даст возможность США продолжать манипулировать тайваньским вопросом, — такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Чжао Хунвэй.
Как отмечает РИА Новости, на выборах главы администрации Тайваня борются три кандидата. Первый — от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который выступает за независимость острова. Второй — от опозиционной, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материковым Киаем кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи, а также представитель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, заявлявший о готовности к контактам с Пекином, но при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Как показали последние опросы, в президентской гонке с небольшим отрывом лидирует Лай Циндэ.
По мнению Чжао Хунвэя, "между тремя кандидатами нет существенной разницы". Различия он видит лишь в том, что "Лай Циндэ из ДПП открыто выступает за независимость Тайваня, тогда как Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ — просто против объединения".
Профессор считает, что на тайваньских выборах есть только один вопрос для обсуждения — "независимость".
"С тех пор, как Ли Дэнхуэй (глава администрации Тайваня в 1988-2000 годах — прим. ред.) пришел к власти, молодые люди на Тайване получали образование о "независимости" Тайваня, и электоральная база (у сторонников — прим. ред.) "независимости" Тайваня становится все больше и больше", — пояснил Чжао Хунвэй.
Вместе с тем он отметил, что при власти Демократической прогрессивной партии на Тайване растет коррупция и другая противозаконная деятельность, "но что бы они ни делали, ДПП в конечном итоге победит на выборах".
"В такой обстановке Лай Циндэ без какой-либо интриги победит на выборах в этом году", — заявил профессор.
https://1prime.ru/society/20240113/842789170.html