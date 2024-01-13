МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии без особой интриги одержит победу на выборах главы администрации Тайваня, и это даст возможность США продолжать манипулировать тайваньским вопросом, — такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Чжао Хунвэй. Китай может усилить экономическое давление на Тайвань, прогнозирует эксперт

Как отмечает РИА Новости, на выборах главы администрации Тайваня борются три кандидата. Первый — от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который выступает за независимость острова. Второй — от опозиционной, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материковым Киаем кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи, а также представитель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, заявлявший о готовности к контактам с Пекином, но при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Как показали последние опросы, в президентской гонке с небольшим отрывом лидирует Лай Циндэ.

По мнению Чжао Хунвэя, "между тремя кандидатами нет существенной разницы". Различия он видит лишь в том, что "Лай Циндэ из ДПП открыто выступает за независимость Тайваня, тогда как Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ — просто против объединения".

Профессор считает, что на тайваньских выборах есть только один вопрос для обсуждения — "независимость".

"С тех пор, как Ли Дэнхуэй (глава администрации Тайваня в 1988-2000 годах — прим. ред.) пришел к власти, молодые люди на Тайване получали образование о "независимости" Тайваня, и электоральная база (у сторонников — прим. ред.) "независимости" Тайваня становится все больше и больше", — пояснил Чжао Хунвэй.

Вместе с тем он отметил, что при власти Демократической прогрессивной партии на Тайване растет коррупция и другая противозаконная деятельность, "но что бы они ни делали, ДПП в конечном итоге победит на выборах".

"В такой обстановке Лай Циндэ без какой-либо интриги победит на выборах в этом году", — заявил профессор.