МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал ситуацию с гибелью американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме, назвав это "супер-беспределом". Илон Маск оценил "затею" вторгнуться в Россию

Сообщдается, что бизнесмен оставил в соцсети X комментарий к сообщению миллиардера Дэвида Сакса. Тот отметил, что Белый дом мог бы, совершив один звонок, освободить американца, однако "не пошевелил и пальцем". Таким образом, резюмировал Сакс, украинские власти знали, что могут действовать безнаказанно. При этом сам факт убийства находящегося под стражей американца указывает на то, что на Украине установился бандитский и лишенный ориентиров режим, считает Сакс.

"Это супер-беспредел", — подчеркнул в свою очередь Маск.

Ранее в госдепе США подтвердили гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского.

Как заявило российское постпредство при ООН, Россия убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.