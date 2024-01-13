МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Москва призвала мир не прибегать к агитациями во время выборов на Тайване, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Матвиенко объяснила, как США маскируют свое вмешательство в выборы

Она подчеркнула, что отношения между сторонами Тайваньского пролива касается только Китая, и намерения других воспользоваться ситуацией в своих целях — заслуживает общественного осуждения.

"Призываем все внешние силы воздерживаться от провокационных действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность", — указывается в публикации.

Захарова добавила, что российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а Россия выступает против независимости Тайваня.

Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Китаем. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.