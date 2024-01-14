МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Удары США и Великобритании по Йемену смогли лишь примерно на треть снизить способность хуситов атаковать суда в Красном море ракетами и беспилотниками, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников. Источник: США и Великобритания снова ударили по столице Йемена

По информации собеседников издания, удары по позициям хуситов в Йемене в четверг и пятницу уничтожили около 90% целей, по которым были нанесены удары, однако это несильно повлияло на наступательные возможности хуситов.

"Даже после поражения более 60 целей в виде ракет и беспилотников с помощью более чем 150 высокоточных боеприпасов эти удары повредили или уничтожили лишь от 20 до 30% наступательного потенциала хуситов, большая часть которого устанавливается на передвижные комплексы и может быть легко перемещена или спрятана", — пишет газета со ссылкой на официальных лиц.

По словам чиновников, обнаружение целей оказалось более сложной задачей, чем ожидалось: западные спецслужбы в последние годы не тратили много времени и ресурсов на сбор данных о местонахождении ПВО, командных центров, складов боеприпасов, а также объектов по хранению и производству беспилотников и ракет, принадлежащих хуситам. Сейчас американские аналитики в спешке собирают информацию о других потенциальных целях, отметили собеседники издания.

По мнению одного из чиновников, США будут придерживаться тактики уничтожения целей в кратчайшие сроки после ее обнаружения, если президент США Джо Байден отдаст соответствующее распоряжение.

США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

Источник в местных властях сообщил в субботу РИА Новости, что США и Великобритания наносят удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил напротив побережья города-порта Ходейда на западе Йемена. Рано утром в субботу авиация США и Британии также нанесла новые удары по военной базе Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны, про которую руководство правящего в Йемене движения "Ансар Алла" говорило, что она давно вышла из строя в результате ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.