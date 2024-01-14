МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. В соответствии с двусторонним соглашением между Украиной и Великобританией, Киев окажет поддержку Лондону в случае нападения Российской Федерации, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на газету "Украинская правда". Британия подпишет историческое соглашение с Украиной

Назвав украино-британское соглашение "справедливым", "двусторонним" и "партнерским", Шмыгаль прокомментировал его содержание: "Не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если произойдет агрессия против Украины, Украина тоже будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника".

Вместе с тем премьер-министр выразил надежду, что и другие станы в скором времени подпишут с Украиной аналогичные соглашения.

Ранее британский премьер Риши Сунак на совместной с главой Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских боеприпасов. Новый пакет оценивается в £2,5 млрд ($3,19 млрд). Порядка $255 млн из него, как отмечалось, пойдут на закупку и производство дронов.