МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пообещал, что представители Республиканской партии "дорого заплатят" за нежелание оказывать финансовую помощь Киеву, передает пресс-служба Белого дома. В Киеве недовольны размером пакета помощи от США

На Южной лужайке Белого дома журналисты спросили президента о дальнейшей поддержке Украины. Отвечая на вопрос, Байден заявил: "Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется очень дорого за это заплатить".

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее заявил, что Соединенные Штаты больше не могут предоставлять военную помощь Украине в связи с прекращения финансирования. Дальнейшее выделение средств украине, как выразился Кирби, целиком зависит от конгресса.

Еще в конце прошлого года глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи на $250 млн. По заявлению Белого дома, на этом имеющиеся у него средства для поддержки Украины исчерпываются — новых пакетов помощи не будет до тех пор, пока конгрессмены не одобрят дополнительное финансирование.