МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей выросла по итогам 2022 года до 7,4%, максимального значения за все время ведения статистики, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Россия вошла в пятерку стран с самым заметным ростом пенсий

Так, в 2022 году доля выросла на 1,7 процентного пункта, это стало самым значительным приростом с 2013 года, когда Росстат начал вести эту статистику.

Одновременно увеличилась доля россиян, получающих в месяц от 60 до 100 тысяч рублей — на 2,7 процентного пункта, до 15,3%. Удельный вес граждан с доходами от 45 до 60 тысяч увеличился на 1,8 процентного пункта, до 13,5%, а от 27 до 45 тысяч — на 1,5 процентного пункта, до 27,4%.

Численность россиян с небольшими доходами, наоборот, снижается. Так, доля граждан, получающих в месяц от 19 до 27 тысяч рублей сократилась на 1 процентный пункт — до 16,1%, 10-19 тысяч — на 3,9 процентного пункта, до 15,9%, а до 10 тысяч рублей — на 2,8 процентного пункта, до 4,4%.

Ранее сообщалось, что Россия, согласно данным Росстата и стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), вошла в число лидеров среди крупнейших экономик мира по показателю роста пенсий в реальном выражении по состоянию на начало 2023 года, обогнав США и уступив лишь Испании, Бельгии, Мексике и Турции.