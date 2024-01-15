МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать статью немецкой Bild о предполагаемом сценарии атаки России на восточный фланг НАТО, отметив, что издание публикует "утки". В Госдуме оценили "секретный план" нападения России на НАТО

"Я не стал бы комментировать это сообщение Bild, последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных "уток", — отметил Песков.

Ранее Bild опубликовало со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) "план" того, как российская сторона, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО.

Депутат Государственной Думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев отметил, что наличие у России "секретного плана" является не более, чем фантазиями и мистификациями, которые не имеют ничего общего с действительностью.