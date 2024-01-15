2024-01-15T12:35:00+03:00
2024-01-15T12:56:05+03:00
2024-01-15T12:35:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240115/842798680.html
В Кремле отреагировали на "план нападения России на НАТО"
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Дмитрий Песков отказался комментировать статью немецкой Bild о предполагаемом сценарии атаки России на восточный фланг НАТО, отметив, что издание публикует "утки". "Я не стал бы... ПРАЙМ, 15.01.2024
общество , новости, россия, дмитрий песков, нато
https://cdnn.1prime.ru/images/83262/33/832623371.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83262/33/832623371.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83262/33/832623370.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83262/33/832623370.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83262/33/832623369.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83262/33/832623369.jpg
https://1prime.ru/global/20240115/842798553.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать статью немецкой Bild о предполагаемом сценарии атаки России на восточный фланг НАТО, отметив, что издание публикует "утки".
"Я не стал бы комментировать это сообщение Bild, последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных "уток", — отметил Песков.
Ранее Bild опубликовало со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) "план" того, как российская сторона, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО.
Депутат Государственной Думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев отметил, что наличие у России "секретного плана" является не более, чем фантазиями и мистификациями, которые не имеют ничего общего с действительностью.