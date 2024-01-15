МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Для любой страны подобные действия являются позором, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя высылку МВД Латвии военного пенсионера Бориса Каткова. В МИД прокомментировали депортацию пенсионера Каткова из Латвии

"Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором. Иначе это охарактеризовать невозможно", — отметил пресс-секретарь.

Кроме того, Песков, отвечая на вопросы журналистов об оперативной работе губернаторов Псковской и Калининградской областей, которые оказали Каткову помощь после высылки, добавил, что не располагает достаточной информацией по этому поводу, но убежден, что действия упомянутых глав регионов достойны приветствия и уважения.

Ранее сообщалось, что МВД Латвии признало Каткова угрозой национальной безопасности, после чего пенсионера выслали из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело соответствующих доказательств.