ВОРОНЕЖ, 16 янв — ПРАЙМ. Согласно предварительным данным, 35 квартир в Воронеже были повреждены в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 16 января, заявил губернатор области Александр Гусев. Украинские беспилотники пытались атаковать Воронеж

Министерство обороны России сообщало, что в ночь на вторник, 16 января, средства ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских БПЛА над Воронежской областью.

"На месте происшествия с БСПЛА в Воронеже продолжают работать все спецслужбы. Пострадавшей девочке оказана помощь. По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной", — написал он в Telegram-канале.

По словам Гусева, девочка 2013 года рождения в результате атаки получила резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте.

Губернатор также отметил, что на базе СОШ №84 развернут пункт временного размещения для жителей пострадавших квартир, пока никто за помощью не обращался. Жители остались у родственников.

"Кроме этого, получили информацию о выбитом остеклении в домах на улице Острогожская: № 67, 68А, 67Б, 68В. Также решили вопрос об установке временного остекления", — добавил Гусев.

По его словам, пострадавшие жители Воронежа получат компенсацию.