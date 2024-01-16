МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В 2023 году количество российских семей, направивших средства маткапитала на улучшения жилищных условий, превысило 677 тысяч, рассказали в организационном комитете Года семьи со ссылкой на данные главы Минтруда Антона Котякова. В Минтруде назвали число выданных без заявлений сертификатов на маткапитал

"Наиболее популярным направлением расходования средств маткапитала в 2023 году стало улучшение жилищных условий. Такой возможностью воспользовались свыше 677 тысяч семей", — приводит оргкомитет слова Котякова.

Он отметил, что вторым по популярности направлением, в которое семьи вкладывают материнский капитал, является ежемесячная выплата на ребенка до трех лет. В качестве третьего направления Котяков привел образование. По его словам, в прошлом году на эти цели средства материнского капитала направили 376 тысяч семей.

Министр добавил, что, согласно поручению президента России, материнский капитал с 2022 года ежегодно индексируют по фактической инфляции. В этой связи с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка составит 630,4 тысячи рублей, на второго — 833 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что 2024 год, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей".