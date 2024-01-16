МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Почти 800 российских пенсионеров в Латвии оказались под угрозой депортации из-за поправок к закону "Об иммиграции", пишет посольство России в Латвии в своем Telegram-канале. Песков назвал высылку военного пенсионера позором для Латвии

"1167 проживающих в Латвии российских граждан под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет. Среди кандидатов на выдворение — незрячие инвалиды с детства", — заявили в дипломатическом ведомстве.

Так, за незнание языка власти республики аннулировали вид на жительство 72-летней незрячей пенсионерке, которая не смогла набрать нужное количество баллов по чтению и письму на тесте на знание латышского языка. Женщину лишили пособия, доступа к медицинскому обслуживанию и возможности приобретать рецептурные медикаменты.

Ранее в Латвии объявили о вступлении в силу с 15 февраля поправок к закону "О дорожном движении", согласно которому владельцы автомобилей с российскими номерами должны перерегистрировать ТС в Латвии до 14 февраля включительно, после 15 февраля при обнаружении ТС с российскими номерами на дорогах им может грозить конфискация.