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Почти восьмистам российским пенсионерам грозит депортация из Латвии
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Почти 800 российских пенсионеров в Латвии оказались под угрозой депортации из-за поправок к закону "Об иммиграции", пишет посольство России в Латвии в своем Telegram-канале. "1167... ПРАЙМ, 16.01.2024
общество , новости, в мире, пенсионеры, латвия, депортация, латышский язык
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Почти 800 российских пенсионеров в Латвии оказались под угрозой депортации из-за поправок к закону "Об иммиграции", пишет посольство России в Латвии в своем Telegram-канале.
"1167 проживающих в Латвии российских граждан под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет. Среди кандидатов на выдворение — незрячие инвалиды с детства", — заявили в дипломатическом ведомстве.
Так, за незнание языка власти республики аннулировали вид на жительство 72-летней незрячей пенсионерке, которая не смогла набрать нужное количество баллов по чтению и письму на тесте на знание латышского языка. Женщину лишили пособия, доступа к медицинскому обслуживанию и возможности приобретать рецептурные медикаменты.
Ранее в Латвии объявили о вступлении в силу с 15 февраля поправок к закону "О дорожном движении", согласно которому владельцы автомобилей с российскими номерами должны перерегистрировать ТС в Латвии до 14 февраля включительно, после 15 февраля при обнаружении ТС с российскими номерами на дорогах им может грозить конфискация.