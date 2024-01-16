КИШИНЕВ, 16 янв — ПРАЙМ. Румынские фермеры в ходе акции протеста заблокировали движение грузовиков через КПП Костешть — Стынка на молдавской границе, сообщает Таможенная служба Молдавии. Румынские фермеры возобновили блокировку пунктов пропуска с Украиной

В Румынии водители грузовиков и аграрии седьмой день проводят массовую акцию протеста. Манифестанты выступают против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны. Фермеры выражают свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.

"Ограничен проезд грузовых автомобилей через пограничный таможенный пост Костешть — Стынка. Румынская сторона временно запрещает движение грузовых автомобилей из-за забастовки перевозчиков и фермеров Румынии", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале молдавской Таможенной службы.

Масштабные акции протеста проходят также на въезде в Бухарест, Крайову, Сибиу, ограничено движение в городах Сучава, Тыргу Муреш, Алба Юлия, Залэу. Ранее румынские СМИ сообщали, что лидеры протеста встречались с представителями министерства финансов, но переговоры провалились, так как стороны не нашли компромиссных решений.