СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты в своих планах и угрозах должны учитывать, что Крымский полуостров входит в состав ядерной державы, заявил агентству РИА Новости заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов

"В США в своем плане как всегда упускают то, что Крым — это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине все прописано", — отметил политик.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, офицер в отставке Бен Годжес в беседе с онлайн-изданием Sestry отметил, что Крым является "решающей территорией", поэтому в конфликте победит тот, кому полуостров принадлежит. Годжес добавил, что территорию полуострова необходимо "сначала сделать непригодным для русских войск и России в целом". Для этого Вооруженным силам Украины потребуется высокоточное дальнобойное оружие для изолирования Крыма, а также для уничтожения Крымского моста.

Шонус, в свою очередь, отметил, что разговоры о Крыме в США — попытка скрыть провал украинского контрнаступления и оправдать огромные военные расходы.

Крым присоединился к России после референдума в 2014 году, однако Украина продолжает считать полуостров временно оккупированным. Российские власти подчеркивали, что присоединение было демократическим и соответствовало принципам международного права. Президент России Владимир Путин заявил, что крымский вопрос "закрыт окончательно".