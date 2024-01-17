МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Конфликт на Украине мог бы уже завершиться, если бы президент США Джо Байден в год выборов признал поражение коллективного Запада, считает обозреватель American Thinker Эл Биененфельд. Раскрыто, как Европа "уничтожила" Украину

Он отметил, что администрация Байдена отчаянно пытается максимально затянуть боевые действия, чтобы "не признавать унизительное поражение прямо в год выборов".

"Но в действительности украинскому конфликту надо было закончиться еще вчера", — подчеркнул Биененфельд.

Журналист также отметил, что описанный выше сценарий на Украине Госдеп и Пентагон готовили задолго до начала конфликта и без ведома Дональда Трампа.

Как добавил Биененфельд, анализ событий на Украине показывает плохое качество западного руководства. Вашингтон командует, но терпит неудачи, а из-за российской стратегии конфликт "безнадежен", полагает журналист.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

Путин также неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.