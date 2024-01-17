AT: украинский конфликт не окончен из-за нежелания США признать свое поражение
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Конфликт на Украине мог бы уже завершиться, если бы президент США Джо Байден в год выборов признал поражение коллективного Запада, считает обозреватель American Thinker Эл Биененфельд.
Он отметил, что администрация Байдена отчаянно пытается максимально затянуть боевые действия, чтобы "не признавать унизительное поражение прямо в год выборов".
"Но в действительности украинскому конфликту надо было закончиться еще вчера", — подчеркнул Биененфельд.
Журналист также отметил, что описанный выше сценарий на Украине Госдеп и Пентагон готовили задолго до начала конфликта и без ведома Дональда Трампа.
Как добавил Биененфельд, анализ событий на Украине показывает плохое качество западного руководства. Вашингтон командует, но терпит неудачи, а из-за российской стратегии конфликт "безнадежен", полагает журналист.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.
Путин также неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://1prime.ru/society/20240117/842817274.html