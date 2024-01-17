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Памфилова назвала делом чести проведение выборов президента России
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Избирательную компанию по выборам президента России необходимо провести так, чтобы чтоб комар носа не подточил, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Для нас дело чести... ПРАЙМ, 17.01.2024
общество , новости, россия, выборы, цик
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Избирательную компанию по выборам президента России необходимо провести так, чтобы чтоб комар носа не подточил, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Для нас дело чести провести кампанию так, чтоб комар носа не подточил", — отметила глава комиссии.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. Выборы президента России в 2024 году назначены на 17 марта, голосование пройдет с 15 по 17 марта.