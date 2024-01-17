МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Избирательную компанию по выборам президента России необходимо провести так, чтобы чтоб комар носа не подточил, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Коммунист идет на выборы с лозунгом "Поиграли в капитализм и хватит"

"Для нас дело чести провести кампанию так, чтоб комар носа не подточил", — отметила глава комиссии.

В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. Выборы президента России в 2024 году назначены на 17 марта, голосование пройдет с 15 по 17 марта.