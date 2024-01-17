МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Именно "бригада Владимира Зеленского" открыла вопрос о существовании Украины и ее народа, лишенного права самостоятельно решать свою судьбу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Захарова оценила итоги встречи по Украине в Давосе

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с американским телеканалом ABC News заявил, что в случае отсутствия боеприпасов ВСУ будут сражаться лопатами, потому что "для Украины поставлено на карту существование".

"Жаль, он не сказал, а кто конкретно поставил на карту существование Украины. Ведь это же они, эта вся шайка киевско-режимная во главе с Зеленским… Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту все, что было на Украине — в первую очередь, людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе Кулеба, но он об этом не говорит", — сказала дипломат.

Захарова заключила, что не Запад должен решать будущее Украины, а украинский народ. Однако, подчеркнула она, из-за подобных "марионеточных правительств", он лишен не только прав, но и голоса.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал в публикации в Telegram, что украинцы будут в "смертельной опасности" при любом режиме, так как существование государства на исконно российских территориях всегда будет поводом продолжить боевые действия.