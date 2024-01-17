МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Пожару на заводе в Шахтах Ростовской области предшествовал взрыв, площадь возгорания составила до тысячи квадратных метров, сообщил глава администрации города Андрей Горцевской. Wildberries вернет деньги покупателям на фоне пожара на складе в Шушарах

Ранее в МЧС сообщили, что в из-за пожара на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах пострадали два человека. При этом возгорание локализовали на площади 360 квадратных метров.

Горцевской написал в Telegram-канале, что хлопок зафиксировали на территории ООО "Шахтинский полиэфирный завод" в 11 часов десять минут, затем на площади до тысячи квадратных метров произошло возгорание. Он добавил, что в данный момент находится на территории предприятия.

По данным главы города, пострадавшими являются мужчина и женщина, они доставлены больницу с травмами, их состояние стабильное.