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Глава администрации города Шахты рассказал о взрыве перед пожаром на заводе
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Пожару на заводе в Шахтах Ростовской области предшествовал взрыв, площадь возгорания составила до тысячи квадратных метров, сообщил глава администрации города Андрей Горцевской... ПРАЙМ, 17.01.2024
общество , бизнес, регионы, экономика, новости, россия, ростовская область, пожар на заводе
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Пожару на заводе в Шахтах Ростовской области предшествовал взрыв, площадь возгорания составила до тысячи квадратных метров, сообщил глава администрации города Андрей Горцевской.
Ранее в МЧС сообщили, что в из-за пожара на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах пострадали два человека. При этом возгорание локализовали на площади 360 квадратных метров.
Горцевской написал в Telegram-канале, что хлопок зафиксировали на территории ООО "Шахтинский полиэфирный завод" в 11 часов десять минут, затем на площади до тысячи квадратных метров произошло возгорание. Он добавил, что в данный момент находится на территории предприятия.
По данным главы города, пострадавшими являются мужчина и женщина, они доставлены больницу с травмами, их состояние стабильное.