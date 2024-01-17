МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Национальные диаспоры и общины являются легализованными мафиозными структурами, заявил депутат и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом он написал в своем Telegram-канале. В Госдуме оценили указ о гражданстве для иностранцев-контрактников

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова по факту оскорбления участников СВО. По данным СК РФ, поводом для возбуждения дела стал пост Баратова в соцсетях.

"Чем эти "землячества" лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес и запугивают всех остальных", — отметил Толстой.

Парламентарий добавил, что в России не должно быть места "параллельным структурам со своими законами" и пора заканчивать с "межнациональным либерализмом". По его словам, государство должно немедленно и жестко реагировать на нарушения законодательства и правил поведения.

В ноябре 2023-го Толстой заявлял, что России нужна новая миграционная политика. Как написал политик в соцсетях по итогам своего выступления на пленуме Всемирного русского народного собора, внутренний враг для страны — это слишком мягкая миграционная политика. Принцип "неважно кто, главное, дешевле" множит этническую преступность, превращая российские города в криминальные гетто, подчеркивал депутат.

Ранее он также призывал законодательно ограничить возможность трудоустройства в России для граждан тех стран бывшего Советского союза, где русский язык не является государственным.