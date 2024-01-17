МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Среднего понижения температуры на Крещение 19 января не наблюдается, в этот день могут наступить как морозы, так и оттепель, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в рамках пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Россиянам рассказали, как правильно прогреть машину в мороз

Крещенские морозы — народная примета, согласно которой 19 января в Россию приходят особенно крепкие морозы. В этот день отмечается православный праздник Крещение.

"В целом этот день, если анализировать метеорологическую статистику, ничем не отличается от других. На Крещение не бывает в среднем понижения (температуры)", — рассказал эксперт.

Вильфанд отметил, что, по данным метеорологической станции на ВДНХ, абсолютный максимум температуры в Москве для 19 января был зафиксирован в 2007 году и составил плюс 6,3 градуса, абсолютный минимум (минус 30,8 градуса) — 19 января 2008 года — минус 30,8 градуса.

По его словам, в этом столетии в Москве морозы ниже 15 градусов на Крещение приходили только три раза. Крещенские морозы в XXI веке превратились в миф, который не имеет отношения к реальной погоде, заключил он.

Как указывал ранее Вильфанд, 18 января температура поднимется до минус трех градусов.