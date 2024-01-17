МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Задачей сотрудников ГИБДД является не ловить кого бы то ни было, а следить за безопасностью на дорогах, заявил президент России Владимир Путин. Путин назвал условие окончания СВО

Глава государства в среду, 17 января, провел совещание с членами правительства.

Его удивило, что регистрацией аэродромной техники занималось Министерство сельского хозяйства. Глава Минпромторга Денис Мантуров ответил президенту, что это правда. Как напомнил министр, в советское время регистрацией тракторов и комбайнов занимался Минсельхоз, чтобы не перегружать ГАИ, "чтобы гаишники не ловили трактористов и комбайнеров по дороге, по полям".

"Задача гаишников — не ловить кого бы то ни было на дорогах, ана электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) и самоходных машин (ЭПСМ) в регистрации стали отказывать, так как правила госрегистрации закона о самоходных машинах не распространяются на спецтехнику для аэропортов. обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП", — подчеркнул Путин.

Ранее в 2023 году Международная ассоциация аэропортов (МАА) сообщала в Минтранс и Минпромторг, что из-за невозможности зарегистрировать и использовать спецтехнику нормальное функционирование воздушных гаваней оказалось под угрозой.

С 2015 года на аэродромную технику, включая тягачи для буксировки самолетов, амбулифты для маломобильных пассажиров, оформляется паспорт самоходной машины, который позволяет поставить ее на учета в структурах Гостехнадзора и оформить госномера. Без паспорта спецтехнику использовать запрещено. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на источники, после перехода отказывать в регистрации стали после перехода на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) и самоходных машин (ЭПСМ) в регистрации стали отказывать, так как правила госрегистрации закона о самоходных машинах не распространяются на спецтехнику для аэропортов.