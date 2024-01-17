МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. На границе между Финляндией и Россией могут появиться дополнительные заграждения, сообщает в среду общественный вещатель Yle со ссылкой на пограничную службу. В Финляндии ради экономии закроют школы с обучением на русском языке

"Возможно, на восточной границе будут построены дополнительные временные заграждения для предотвращения незаконного пересечения границы", — сказано в материале.

Отмечается, что заграждения будут возведены только на отдельных участках, поскольку установить их по всей границе в 1300 километров не представляется возможным.

Пограничная охрана из соображений безопасности не раскрывает точное местоположение заграждений и их конструкцию. Когда граница была закрыта осенью, на пунктах пересечения были установлены заграждения из так называемой "проволоки НАТО", которая прочнее обычной, уточняет Yle. Не исключается, что она будет использована и сейчас.

Возведения забора на границе намечено на весну. В общей сложности вдоль восточной границы будет построено 200 километров заграждения, в основном на юго-востоке Финляндии. Его стоимость оценивается в 380 миллионов евро, а строительство будет вестись с 2023 по 2026 год, поясняет Yle.

Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России на фоне возросшего потока мигрантов на границе. С 30 ноября по 13 декабря были закрыты все пункты пропуска на границе, 14 декабря движение было возобновлено через два пункта Ваалимаа и Ниирала, однако в тот же день власти вновь закрыли границу. Срок закрытия границы определен с 15 декабря по 14 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление относительно того, что в настоящее время власти Финляндии стали придерживаться "русофобской позиции".