МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Победителями в новогоднем тираже "Русского лото" и обладателями миллиарда стали Светлана и Юрий Семеновы — семейная пара из Тюмени, сообщили агентству РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". Женщина выиграла в лотерею и порвала с родными, пишут СМИ

"Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось", — рассказала Светлана.

По ее словам, она одновременно трудилась на нескольких работах, а Юрий зарабатывал тяжелым физическим трудом.

Отмечается, что пара жената уже почти сорок лет и скоро будет отмечать рубиновую свадьбу. У Светланы и Юрия есть двое детей, проживающих в других городах страны. Дочь работает неврологом, а сын — стоматологом.

"Когда муж вручил мне тубус (с билетами лотереи — ред.) по случаю праздника, я отнеслась к подарку без особого энтузиазма. Новый год встретили вдвоем. Загадали под бой курантов желания о благополучии нашей семьи и близких. 1 января включили розыгрыш по телевизору и начали проверять билеты", — добавила Светлана.

Как отметила победительница, выигрыш семья планирует потратить на покупку просторного жилья, здоровье, детей, подарки на рубиновую свадьбу, развитие бизнеса и путешествия. Юрий подчеркнул, что хотел бы купить автомобиль. Кроме того, супруги направят часть средств на благотворительность.

Юрий начал регулярно покупать лотерейные билеты три года назад, не тратя на это слишком большие суммы. В день, когда он приобрел набор билетов на новогодний розыгрыш, он выиграл пять тысяч рублей в моментальной лотерее. На эти деньги и купил билеты, среди которых оказался тот самый счастливый.

"Столото" — лотерейный бренд, основанный в 2012 году. Под этим брендом распространяются билеты государственных лотерей, которые проводятся операторами лотерей АО "ГСЛ" и ООО "Спортлото". Организаторами лотерей, распространяемых "Столото", выступают Минспорта и Минфин. На 2023 год считался крупнейшим распространителем гослотерей в России.