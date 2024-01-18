ПАРИЖ, 18 янв — ПРАЙМ. Париж, начиная с января, будет ежемесячно передавать Киеву по 50 авиабомб AASM в течение 2024 года, сообщил эфире радиостанции France Inter министр обороны Себастьян Лекорню. Министр обороны Франции признал провал контрнаступления ВСУ

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых поставках порядка 40 ракет класса земля-воздух Scalp и авиационных бомб AASM, созданных под истребители Mistral, но адаптированные к самолетам советского типа — "МиГ" и "Сухой".

"Мы будем поставлять порядка 50 штук в месяц весь 2024 год, начиная с января", — заявил Лекорню.

Он также добавил, что Франция увеличит поставки Киеву артиллерийских снарядов и начнет с февраля поставлять по три тысячи снарядов в месяц, а не по две, как было ранее, что стало возможным благодаря налаживанию производства пороха на французской территории.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.