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Переодевшийся дамой клерк украл крупную сумму из сейфа компании
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Правоохранители задержали в Москве сотрудника юридической фирмы, который переоделся в девушку с целью похищения из сейфа руководителя 18 миллионов рублей, сообщила представитель... ПРАЙМ, 18.01.2024
общество , бизнес, новости, россия, москва, мвд россии, кража из сейфа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правоохранители задержали в Москве сотрудника юридической фирмы, который переоделся в девушку с целью похищения из сейфа руководителя 18 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк журналистам в четверг.
По ее словам, 27-летний менеджер юридической компании по поручению руководителя положил указанную сумму в сейф, а после выходных не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. При этом начальник обнаружил, что ключ от сейфа и находившиеся в нем средства похищены, рассказала Волк.
Просмотр записей камер видеонаблюдения показал, что деньги из сейфа похитила некая женщина, проникшая в офис в нерабочее время.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что похитителем был тот самый менеджер, переодетый дамой. Возбуждено уголовное дело", — добавила Волк.
Злоумышленник находится под домашним арестом, а деньги вернули владельцу.