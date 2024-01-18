МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правоохранители задержали в Москве сотрудника юридической фирмы, который переоделся в девушку с целью похищения из сейфа руководителя 18 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк журналистам в четверг. Главный фигурант дела о краже у Чубайса крупной суммы не признал вину

По ее словам, 27-летний менеджер юридической компании по поручению руководителя положил указанную сумму в сейф, а после выходных не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. При этом начальник обнаружил, что ключ от сейфа и находившиеся в нем средства похищены, рассказала Волк.

Просмотр записей камер видеонаблюдения показал, что деньги из сейфа похитила некая женщина, проникшая в офис в нерабочее время.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что похитителем был тот самый менеджер, переодетый дамой. Возбуждено уголовное дело", — добавила Волк.

Злоумышленник находится под домашним арестом, а деньги вернули владельцу.