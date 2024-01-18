МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Дания войдет коалицию по борьбе с атаками поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситов", сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Ларса Лекке Расмуссена. МЭА назвало последствия транзита нефти в обход Красного моря для инфляции

"Дания присоединится к возглавляемой США коалиции из шести стран, созданной для борьбы с йеменскими хуситами из-за атак на торговые суда в Красном море", — сказано в сообщении агентства.

Отмечается, что вклад Дании в общую борьбу в рамках операции "Страж процветания" будет состоять в отправке "одного штабного офицера".

Ранее Расмуссен заявил, что правительство страны полностью поддерживает удары США по позициям хуситов и направит в регион свой фрегат.

Пентагон ранее подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Также Байден заявил, что удары по объектам хуситов наносились совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.

В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Аллах" и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.

Арабские СМИ 19 ноября сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании. Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.