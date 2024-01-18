МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Североатлантический альянс проведет учения, которые имитируют начало третьей мировой войны, сообщает испанское издание ABC. В Кремле отреагировали на "план нападения России на НАТО"

Отмечается, что будет отработан сценарий начала третьей мировой войны после предполагаемого нападения на одного из членов НАТО вымышленного противника по имени Occasus, имеющего "большое сходство с Россией".

По данным издания, в учениях примут участие 40 тысяч военнослужащих из всех стран-членов НАТО и Швеции, еще не завершившей процедуру вступления в альянс.

ABC сообщает, что учения будут проводиться на территории Германии, Польши, стран Прибалтики, а также в Северном море.

По мнению автора материала, степень точности и масштабы, с которыми они планируются, позволяют предположить, что мероприятие может представлять собой нечто большее, чем просто обычные учения.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.