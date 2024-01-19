МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявили о прямом попадании в американское судно противокорабельными ракетами. Американское торговое судно атаковано у берегов Йемена

"Военно-морские силы вооруженных сил Йемена провели целевую операцию против американского судна (Chem Ranger) в Аденском заливе, применив несколько противокорабельных ракет, которыми было нанесено прямое попадание", — заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в соцсети Х.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило, что четыре неопознанных беспилотника совершили облет американского танкера под флагом Маршалловых островов у берегов Йемена. По данным компании, которая ссылается на сообщения с борта судна, инцидент произошел в 140 километрах юго-восточнее йеменского порта Эль-Мукалла. Сообщалось, что танкер не пострадал и продолжил свой рейс.

Хуситы объявили о нападении на американский корабль в Аденском заливе в понедельник, 15 декабря, а 17 декабря они заявили, что нанесли удар по американскому судну (Ginko Picardie) в Аденском заливе с помощью ряда нескольких противокорабельных ракет.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.