МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Война в Газе предоставила России и Китаю прекрасный шанс покончить с Западом на Ближнем Востоке, — такое мнение в статье для Al-Binaa высказал профессор политологии в университете Порт-Саида Джамаль Захран. Хуситы не исключили возможность нападения Израиля на Йемен

Сто дней назад началась "битва за сионистско-американский колониальный проект, согласно которому нужно положить конец существованию Газы и вернуться к "Сделке века", пишет профессор и отмечает, что уже больше трех месяцев никто не может остановить геноцид палестинцев.

"Здесь возникает логичный вопрос: где мировые державы, стремящиеся вытеснить Америку и конкурировать с ней и колониальным Западом за лидерство в международной системе?! Ведь сейчас самое время для этого, исходя из событий в арабском регионе", — призвал Захран, добавив, что заявления в поддержку палестинцев президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина больше относятся "к теоретическому, нежели практическому измерению".

При этом профессор указывает, что Соединенные Штаты оказывают прямую военную и финансовую поддержку Израилю: с 8 октября Вашингтон отправил "сионистскому образованию" 230 самолетов и 20 кораблей, "полностью нагруженных современными вооружениями".



"Где Россия и Китай с точки зрения более сильного политического дискурса, решительного осуждения сионистского образования и стремления оказать срочную военную помощь палестинцам? Сейчас мало проявлять солидарность, это некая нерешительность на фоне борьбы за мировое лидерство", — утверждает Захран и открыто призывает РФ и КНР оказать палестинцам военную помощь.

При этом профессор утверждает, что в противном случае конкуренция с США и Европой "станет более теоретической".

"Дело серьезное, и оно требует вмешательства Москвы и Пекина, решительных предупреждений и прямой угрозы сионистскому образованию, которое поддерживается Вашингтоном, как это произошло во время трехсторонней агрессии против Египта в 1956 году. А те, кто не изучает историю, обречены повторять старые ошибки… " — заключает Зохран.