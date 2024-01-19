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Никки Хейли пообещала помиловать Трампа
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Бывший постпред США при ООН и претендент на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли в случае избрания пообещала помиловать экс-президента Штатов Дональда... ПРАЙМ, 19.01.2024
общество , новости, сша, никки хейли, дональд трамп, помилование
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Бывший постпред США при ООН и претендент на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли в случае избрания пообещала помиловать экс-президента Штатов Дональда Трампа, если того признают виновным: "последнее, что нам нужно — это 80-летний президент, сидящий в тюрьме".
"Последнее, что нам нужно, — это 80-летний президент, сидящий в тюрьме", — сказала она в эфире CNN, отвечая на вопрос о возможности помилования Трампа.
При этом Хейли отметила, что осуждение Трампа и тюремный срок "еще больше разделят страну". Возможность помилования она сочла "исцелением" для страны.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.