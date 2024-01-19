ВАШИНГТОН, 18 янв — ПРАЙМ. В ходе мероприятия в Северной Каролине президент США Джо Байден заявил присутствующим, что сделал фото с конгрессвумен, которая в тот момент находилась в другом штате, сообщают РИА Новости. Байден похвастался падением стоимости ипотеки в США вопреки реальности

"Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла", — сказал он.

Затем глава Белого дома пояснил, что все перепутал, а женщина находится сейчас в Вашингтоне.

Американский лидер регулярно допускает оговорки на публичных мероприятиях. Например, в конце октября 2023 года он поблагодарил палестинцев вместо президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за доставку гумпомощи в сектор Газа.

Также он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди в ходе встречи с ним в Белом доме.