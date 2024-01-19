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Байден "сфотографировался" с женщиной, которой нет
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В ходе мероприятия в Северной Каролине президент США Джо Байден заявил присутствующим, что сделал фото с конгрессвумен, которая в тот момент находилась в другом штате, сообщают... ПРАЙМ, 19.01.2024
общество , новости, сша, джо байден, президент сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 18 янв — ПРАЙМ. В ходе мероприятия в Северной Каролине президент США Джо Байден заявил присутствующим, что сделал фото с конгрессвумен, которая в тот момент находилась в другом штате, сообщают РИА Новости.
"Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла", — сказал он.
Затем глава Белого дома пояснил, что все перепутал, а женщина находится сейчас в Вашингтоне.
Американский лидер регулярно допускает оговорки на публичных мероприятиях. Например, в конце октября 2023 года он поблагодарил палестинцев вместо президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за доставку гумпомощи в сектор Газа.
Также он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди в ходе встречи с ним в Белом доме.