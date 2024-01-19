СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Страховая стоимость крымской коллекции скифского золота составляет примерно 1,4 миллиона евро, но для жителей Крыма она бесценна, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Америке напомнили, кому принадлежит Крым

Он подчеркнул, что "все награбленное у нашего народа за века нашего общения с "цивилизованной" Европой без какого-либо срока давности должно быть возвращено".

"Что невозможно вернуть — должно быть компенсировано равноценными ценностями, изъятыми у грабителей и вандалов. Это касается и экспонатов четырех музеев Крыма — коллекции "скифского золота" — всего 2111 единиц хранения, украденных у нас прокси-государством Запада Украиной при соучастии Нидерландов. Для нас они бесценны, а их ориентировочная сумма страхования составляет 1,4 млн евро", — написал Константинов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что не так важно, сколько на восстановление справедливости потребуется времени — важнее, чтобы все эти "цивилизованные" грабители и их лакеи знали, что расплата неизбежна.

В 2013 году четыре музея Крыма — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в немецкий Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года крымские музеи направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.