Константинов: страховая стоимость скифского золота составляет 1,4 миллиона евро
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Страховая стоимость крымской коллекции скифского золота составляет примерно 1,4 миллиона евро, но для жителей Крыма она бесценна, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Он подчеркнул, что "все награбленное у нашего народа за века нашего общения с "цивилизованной" Европой без какого-либо срока давности должно быть возвращено".
"Что невозможно вернуть — должно быть компенсировано равноценными ценностями, изъятыми у грабителей и вандалов. Это касается и экспонатов четырех музеев Крыма — коллекции "скифского золота" — всего 2111 единиц хранения, украденных у нас прокси-государством Запада Украиной при соучастии Нидерландов. Для нас они бесценны, а их ориентировочная сумма страхования составляет 1,4 млн евро", — написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что не так важно, сколько на восстановление справедливости потребуется времени — важнее, чтобы все эти "цивилизованные" грабители и их лакеи знали, что расплата неизбежна.
В 2013 году четыре музея Крыма — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в немецкий Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года крымские музеи направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
https://1prime.ru/society/20240119/842838305.html